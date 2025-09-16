Roma, rinnovo in salita per Dybala. E c’è da sfatare un tabù nel derby

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma appare oggi più lontano che mai. L’atteso appuntamento per discutere del prolungamento e della spalmatura dell’ingaggionon è in agenda, e potrebbe slittare a tempo indeterminato - se mai si farà. L’ennesimo infortunio muscolare, arrivato dopo la sua prima gara da titolare dal 13 marzo scorso, pesa come un macigno sul futuro del numero 21 giallorosso. Salterà il derby e la sfida europea contro il Nizza, due appuntamenti cruciali in cui servivano i leader in campo. Con il contratto in scadenza a giugno 2026, il club non ha al momento intenzione di avviare trattative per il rinnovo. La linea è chiara: la conferma va meritata sul campo, come ribadito anche da dirigenti e tecnici vicini alla società. In un contesto segnato dal fair play finanziario e dalla necessità di contenere i costi, Dybala - pur restando uno dei giocatori più talentuosi della rosa - potrebbe essere considerato un lusso difficile da permettersi. E torna così d'attualità la riflessione di Totti, che mesi fa disse: “Se un giocatore ti fa 15 partite all’anno, io che sono un dirigente, ci penserei”. E domenica, ci sarà una delle giornate più attese dell'anno: il derby con la Lazio. Una partita cruciale, che come detto in precedenza, non vedrà in campo Dybala. I giallorossi non ha solo questo problema, perché la vittoria in "trasferta" non arriva da ben 9 anni: da quel famoso 1-4 con Spalletti in panchina. Un tabù vero e proprio, che mai come oggi sarà importante da sfatare.