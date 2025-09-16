Roma, c’è un tabù da sfatare: nove anni fa l’ultimo derby vinto fuori casa

Strootman e Nainggolan, un centrocampo da sogno. Ma non solo. Perché l'olandese e il belga sono stati gli ultimi a violare la Lazio in un derby giocato in casa dai biancocelesti. Stiamo parlando del 4 dicembre 2016, e quindi quasi di nove anni fa. Un successo per 0-2 della Roma guidata da Spalletti. Poi 6 sconfitte e 4 pareggi compreso l'1-1 della scorsa stagione firmato Soulè. Un altro compito per Gasperini oltre a quello relativo all'orario. L'unico derby giocato alle 12,30 infatti risale al 2017 e in quel caso la Lazio vinse 3-1 in casa della Roma con doppietta di Keita Balde.