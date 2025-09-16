Dybala, rinnovo in salita: troppe assenze e quella profezia di Totti

Un anno e mezzo fa Francesco avvisò: "Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che mi gioca un terzo delle partite, una riflessione la faccio”

Redazione 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 09:55)

L'appuntamento per il rinnovo e la spalmatura dello stipendio non c'è. E ormai rischia di essere posticipato fino a data a destinarsi, se mai ci sarà una data. L'ennesimo infortunio allontana Paulo Dybala dalla Roma. L'argentino ha il contratto in scadenza a giugno e da parte del club giallorosso non c'è l'intenzione di rinnovare. Ranieri e Gasperini d'altronde sono stati chiari: la conferma andrà meritata sul campo. E sul campo Dybala non ci sarà in sfide delicate come il derby e la prima europea col Nizza.

Il tutto avviene dopo la prima partita giocata dall'inizio dalla Joya che mancava ormai dal 13 marzo scorso. Un lusso che la Roma non può permettersi in periodi di fair play finanziario. Per questo la storia tra Dybala e la Roma potrebbe chiudersi a giugno anche se la stagione è lunga e le occasioni per far cambiare idea alla dirigenza non mancano. Intanto torna profetica la dichiarazione di Totti di qualche mese fa: "Se un giocatore ti fa 15 partite all’anno, io che sono un dirigente, ci penserei. Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che mi gioca un terzo delle partite, una riflessione la faccio”.