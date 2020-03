Roma, raccolti 250 mila per lo Spallanzani. Fienga: “Grazie ai tifosi, risposta straordinaria”

La Roma si dimostra tra le società più attive nella battaglia al Coronavirus. Da giorni ormai ha lanciato la raccolta fondi sul proprio sito con l’obiettivo di raggiungere 500 mila euro da donare allo Spallanzani. Il club giallorosso, attraverso i propri social, ha comunicato di essere a metà dell’opera (250 mila euro) e sono arrivate le prime parole di ringraziamento da parte dell’AD Fienga: “Devo dire ‘grazie’ ai fan perché la risposta alla campagna è stata incredibile”. Poi aggiunge:“I nostri sostenitori, da Roma, dall’Italia e da tutto il mondo, stanno dando il loro contributo per acquistare attrezzature di cui l’ospedale necessita con la massima urgenza e ci tengo a ringraziarli. Nella nostra Società stiamo tutti lavorando alacremente per sostenere l’iniziativa e giocatori e staff tecnico sono pronti a dare un grande contributo in tal senso. Sappiamo quanto l’Italia stia soffrendo e quanto le persone abbiano paura in un momento come questo, ma i dottori e gli infermieri dello Spallanzani e degli ospedali di tutta Italia stanno facendo un lavoro straordinario. Abbiamo la responsabilità offrire loro il tutto il nostro appoggio”.