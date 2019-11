Roma, problema al polpaccio per Florenzi: le sue condizioni non preoccupano

La Roma conquista 3 punti importanti per proseguire la corsa verso la Champions League. Nella vittoria contro il Brescia è tornato in campo anche Alessandro Florenzi, che non giocava con la fascia da capitano al braccio dal 20 ottobre contro la Sampdoria di Ranieri. Il terzino giallorosso, come dichiarato da Sky Sport, è stato vittima di un piccolo problema muscolare, al polpaccio destro, alla fine del primo tempo. La ripresa è iniziata infatti con Fonseca che ha mandato subito a scaldare Santon. Florenzi ha proseguito il match fino al 77′ minuto, quando è uscito dal campo, zoppicando, sostituito dall’ex difensore dell’Inter. Le condizioni del capitano della Roma non preoccupano lo staff medico giallorosso, ma saranno valutate nel corso dei prossimi giorni.