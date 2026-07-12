La Roma Primavera cambia volto. Alla guida dei baby giallorossi, infatti, non ci sarà più Federico Guidi. È ufficiale la risoluzione consensuale col club. Dopo la prima esperienza sulla panchina giallorossa tra il 2022 e il 2024, il tecnico era tornato alla guida della Primavera nell'ultima stagione. Ora, però, le strade si separano. Il nuovo responsabile del settore giovanile, Margiotta, ha scelto di ripartire da Scala. Sarà lui il nuovo allenatore della Primavera. La Roma ha voluto salutare Guidi con un comunicato ufficiale.

"L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Primavera, Federico Guidi. Il Club desidera ringraziare sentitamente Guidi per il lavoro svolto, la dedizione e la professionalità dimostrate nel suo percorso, contrassegnato dalla valorizzazione dei talenti del settore giovanile. Il tecnico era stato già sulla panchina dei giallorossi tra il 2022 e il 2024, oltre che nell’ultima stagione 2025-26: nei due anni del suo primo mandato conquistò una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana di categoria, oltre al raggiungimento della finale Scudetto del 2024. A Guidi vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e i più grandi successi professionali per il futuro."