Roma Primavera, De Rossi: “Subiamo le squadre chiuse”. Parodi: “Blocco mentale con le piccole”

Dura sconfitta nel finale per la Roma Primavera, che cade al Tre Fontane 2-1 contro il Torino. A fine partita ha parlato Stefano Parodi. Ecco le sue parole a Roma TV.

Partita difficile da analizzare.

Il Torino ci mette sempre in difficoltà. Loro hanno giocato molto ben coperti, il loro primo gol è assurdo, il secondo è un rigore severo. Ci prendiamo questa sconfitta che fa male, volevamo fare bene dopo la partita in Coppa Italia, ma pensiamo alla prossima.

Troppi passi falsi con le piccole?

Sì, è come se avessimo un blocco, andiamo in vantaggio nelle partite più semplici e ci facciamo rimontare per colpa nostra.

Ora due impegni difficili con Hellas Verona e Fiorentina.

Sì, il Verona è forte e conosciamo bene la Fiorentina che ci ha battuto all’andata. Speriamo di essere più forti psicologicamente.

Poco dopo ha parlato anche l’allenatore Alberto De Rossi.

Cosa è mancato oggi?

Poco, la squadra ha fatto bene, non possiamo rimproverarci nulla. Dopo il pareggio abbiamo subìto queste linee di passaggio che ci chiudevano, loro facevano una fase difensiva molto bassa e ci siamo innervositi. Ci sono pochi spazi e invece di produrre abbiamo subìto contropiedi, perdendo fiducia. Le squadre chiuse le subiamo troppo a livello psicologico, bisogna avere pazienza contro le squadre che si difendono.

Subìte le squadre molto fisiche?

Sì, non riusciamo a stare tranquilli con le squadre che si difendono molto. Ci vuole calma, se chiudono le linee di passaggio cerchiamone altre, invece noi ci innervosiamo.

Due gare importanti in vista con Verona e Fiorentina. È un momento cruciale della stagione?

Io sono concentrato sulla sconfitta di oggi, inaspettata e immeritata. Abbiamo tenuto il campo e trovato il vantaggio, ma dobbiamo trovare tranquillità, non può sempre andare come vogliamo. Dobbiamo rispondere meglio alle problematiche.