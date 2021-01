Pellegrini alla Santa Messa celebrata da Papa Francesco: in regalo una Bibbia – FOTO

Protagonista in campo ieri e di un evento dal grande significato spirituale oggi. Lorenzo Pellegrini, come confermato nel corso della settimana, ha presenziato questa mattina alla Santa Messa celebrata in Vaticano da Papa Francesco. Il Pontefice ha anche consegnato al centrocampista giallorosso una Bibbia speciale. All’interno della Basilica di San Pietro, con il giocatore, erano presenti anche la moglie Veronica e la piccola figlia Camilla: “Una giornata indimenticabile”, ha scritto la compagna sui social. Dopo il gol di ieri in pieno recupero, un’altra emozione speciale che difficilmente dimenticherà.