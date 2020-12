Roma, Pastore resta un enigma: si lavora alla cessione in MLS o Qatar

Javier Pastore resta il grande enigma da risolvere in casa Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Flaco continua ad allenarsi a parte dopo lo stop dovuti ai ben noti problemi all’anca, che non lo hanno di fatto mai reso arruolabile agli ordini di mister Fonseca.

Per l’argentino si continua a pensare ad una soluzione in uscita: l’ipotesi cinese è stata accantonata a causa del tetto salariale imposto in Super League, le strade percorribili portano in MLS oppure in Qatar. I Friedkin puntano a trovare una soluzione per liberarsi di un ingaggio pesante, il secondo più alto della rosa dopo quello di Dzeko.