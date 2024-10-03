Le parole del centrocampista argentino prima della partita contro l'Elfsborg

Redazione
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VIDEO - Paredes si diverte a Buenos Aires: partitella di calcetto con De Paul

Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Elfsborg. Queste le parole del centrocampista,pista argentino:

Paredes IF Elfsborg v AS Roma - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD2

PAREDES A SKY

Che idea si è fatto del nuovo corso? "Abbiamo fatto delle cose buone e diverse rispetto a prima. Abbiamo fatto delle partite giuste forse un po' meno col Venezia ma dobbiamo continuare così e fare ancora meglio".

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