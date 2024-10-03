Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Elfsborg. Queste le parole del centrocampista,pista argentino:

PAREDES A SKY

Che idea si è fatto del nuovo corso? "Abbiamo fatto delle cose buone e diverse rispetto a prima. Abbiamo fatto delle partite giuste forse un po' meno col Venezia ma dobbiamo continuare così e fare ancora meglio".