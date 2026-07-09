Massimo Margiotta è il nuovo responsabile del Settore Giovanile della Roma. Dopo il comunicato della separazione con l'Hellas Verona, negli ultimi minuti è arrivata la nota ufficiale del club giallorosso. L'ex calciatore - il nome preferito del ds Tony D'Amico - ha firmato un contratto di tre anni (con opzione fino al 2031) e prenderà il posto di Bruno Conti aprendo una nuova era a Trigoria . Questo il comunicato del club:

"Il dirigente ha sottoscritto un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029, con opzione per altre due stagioni sportive. Ex calciatore professionista, di ruolo attaccante, con trascorsi in Serie A tra Perugia e Udinese, Margiotta ha intrapreso la carriera manageriale ricoprendo dal 2017 al 2026 la carica di responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona. La scelta si inserisce nella volontà della Proprietà di continuare a investire sulla qualità del proprio vivaio, consolidando la tradizione che ha reso l’AS Roma uno dei bacini di talenti più floridi a livello internazionale.

"Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità”, le prime parole di Margiotta. “Roma rappresenta un'eccellenza assoluta per il calcio giovanile e il mio obiettivo sarà quello di lavorare quotidianamente per trasmettere ai ragazzi i valori del Club, aiutandoli a realizzare il loro potenziale umano e sportivo", ha detto.

Il Club rivolge a Massimo un caloroso benvenuto nella Capitale e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e stimolante avventura. Benvenuto a Roma!".