Roma, nuove anticipazione sul materiale tecnico della stagione 2020/21 – FOTO

Continuano ad arrivare altre indiscrezioni per il materiale tecnico della stagione 2020/21 della Roma. Dopo il Lupetto di Gratton sulla maglia da trasferta e il ritorno della famosa “ghiacciolo” per quella in casa, oggi il sito specializzato 0f0ball, pubblica nuove foto dei kit dei giallorossi per la stagione 2021-22. Due felpe e una maglietta, bianche con dettagli arancioni sono riconducibili ai kit d’allenamento, così come un’altra felpa nera e con rifiniture arancio. La polo, invece, è bianca con l’alloro sul colletto.