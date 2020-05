Roma, nove anni fa l’esordio di Florenzi: ecco il ricordo sui social dell’ex capitano – FOTO

Alessandro Florenzi, nonostante ora sia al Valencia, non riesce a non pensare alla Roma, soprattutto in un giorno come questo. Il 22 maggio di nove anni fa, infatti, l’ex capitano faceva il suo esordio in giallorosso e in Serie A. Lo ricorda oggi suoi social con delle foto della sostituzione con Francesco Totti in occasione del match con la Sampdoria vinto per 3-1, il tutto accompagnato dall’hashtag #sognaragazzosogna. Ora, però, è in Spagna e il suo prestito, complice il coronavirus e la varicella, non sta andando benissimo. Gli allenamenti li ha ripresi insieme al resto della squadra, ma difficilmente rimarrà al Valencia, probabilmente farà ritorno nella Capitale in estate dove sarà solo di transito.