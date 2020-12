La Roma chiude il 2020 al terzo posto e Fonseca concede il meritato riposo ai suoi. Durante le feste di Natale i giallorossi resteranno a casa e si ritroveranno poi a Trigoria il 29 dicembre. Cinque giorni di stop assoluto per ricaricare le batterie e proiettarsi poi alla partita con la Sampdoria, in programma per il 3 gennaio allo stadio Olimpico. Da valutare le condizioni di Spinazzola e Mirante, uscito claudicante questa sera.