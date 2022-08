Roma-Monza: presente all’Olimpico anche l’attore Timothée Chalamet

Lo statunitense, particolarmente famoso per i film Dune ed Interstellar, già da tempo aveva mostrato sul suo profilo social la sua fede giallorossa, e questa sera ne ha dato conferma

Dopo De Rossi, Zaniolo e Camara si aggiunge tra i presenti all'Olimpico per Roma-Monza anche l'attore Timothée Chalamet. Lo statunitense, particolarmente famoso per i film Dune ed Interstellar, già da tempo aveva mostrato sul suo profilo social la sua fede giallorossa, e questa sera ne ha dato conferma con il suo supporto alla squadra di Mourinho dalla tribuna. Nelle sue storie su Instagram sfoggia anche un simpatico cappellino con lo stemma del club e poi "paparazza" l'ex capitano e numero 16 della Roma, Daniele, seduto vicino a lui allo stadio.