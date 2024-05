Roma, Milan battuto 5-2 a Perth. Mercato: occhi su Zhegrova e Kalimuendo

Con l’amichevole a Perth in Australia contro il Milan si è ufficialmente conclusa la stagione della Roma. Vittoria dei giallorossi per 5-2 con le reti di Baldanzi e Abraham nel primo tempo, Angeliño, Dybala e Azmoun nella ripresa. Per i rossoneri invece a segno Theo Hernandez e Okafor. DeRossi è tornato con la difesa a tre composta da Hujisen, Smalling e Ndicka. In mezzo Bove e Aouar. Sugli esterni Llorente e Angeliño e davanti il terzetto formato dalla Joya, Baldanzi e Abraham. Il tecnico ha dato ampio spazio anche ha diversi giovani convocati per questa amichevole come: Nardozi, Feola, Litti, Della Rocca, Mirra, Tumminelli e Almaviva. Al termine della gara i giocatori sono stati ringraziati anche dai Friedkin per la stagione appena conclusa. I presidenti attraverso il loro profilo X hanno scritto: “Grazie fedeli giallorossi per il vostro supporto alla Roma per tutta la stagione. ForzaRoma". Adesso la squadra tornerà nella Capitale e i giocatori, non impegnati con le varie nazionali, inizieranno le proprie vacanze, in attesa di conoscere il proprio futuro. Futuro invece già certo per l’esterno Angeliño che quest’oggi è stato ufficialmente riscattato dal Club. Al Lipsia andranno 5 milioni di euro, pagabili in 3 anni. Lo spagnolo ha convinto con le sue prestazioni sin da subito Daniele De Rossi. Infatti da gennaio ad oggi ha collezionato già 20 presenze. Il giocatore ha parlato di questa scelta: “Sono contentissimo. Era il mio obiettivo sin dall'inizio. È stata una stagione con alti e bassi. Ringrazio i Friedkin e la Roma per la fiducia. Al termine della partita ha parlato anche Chris Smalling, capitano della giornata: “Oggi non c’erano punti in palio quindi volevamo che i tifosi avessero qualcosa per cui essere orgogliosi. Ci sono stati tanti gol, è stata una bella giornata, ce la siamo goduta. Ora ci fermiamo e ci ricarichiamo per la prossima stagione”. Da segnalare anche il ricordo di Agostino Di Bartolomei da parte di Alessandro Florenzi. L’ex giallorosso ha pubblicato una foto della patch presente sulla divisa con scritto: “AGO. Ieri, oggi, sempre”