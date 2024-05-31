Angeliño è il primo acquisto del nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi. L'esterno sinistro, che era stato preso in prestito lo scorso gennaio, adesso è stato riscattato a titolo definitivo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La Roma ha versato al Lipsia i cinque milioni che servivano per far scattare il diritto e gli ha assicurato un contratto fino al 2028 a 2 milioni a stagione premi compresi. La clausola sarebbe scaduta a fine maggio, a quel punto i tedeschi avrebbero potuto aumentare il costo del cartellino facendo pesare le buone prestazioni che ha inanellato con De Rossi. Curiosità: Tiago Pinto, ex Roma e nuovo dirigente del Bournemouth, ha provato a inserirsi nella trattativa per strapparlo ai giallorossi all'ultimo minuto. Incursione fallita, perché il Lispia ha rispettato il contratto e il terzino ha preferito restare. Dipendesse esclusivamente da Daniele, anche il rinnovo di Spinazzola sarebbe una formalità. In questo caso, però, le perplessità sulle condizioni fisiche dell'esterno da parte del club hanno creato un momento di stallo. L'agente del calciatore si sta guardando da tempo intorno e più passano i giorni, più la possibile intesa si allontana. Con Leonardo a fine contratto, al momento lo spagnolo è l'unico titolare sulla fascia sinistra. Proprio per questo motivo uno dei profili monitorati è Doig del Sassuolo. Giocatore diverso da Angeliño, più prestante a livello fisico (188 centimetri) ma ugualmente abile nei dribbling. In avanti invece attenzione a Zhegrova che ieri ha salutato il Lille: “Voglio trasferirmi in un club più grande”. In Francia pensano possa essere la Roma.