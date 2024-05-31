Chris Smalling ha parlato al termine della partita amichevole tra la Roma e il Milan giocata a Perth in Australia, analizzando il successo giallorosso arrivato con il risultato di 5-2.

E' stato un bello spettacolo. "Siamo contenti, ci sono tanti gol e una bella partita. E' stata una bella giornata"

Com'è stato essere a Perth? "E' stato breve, solo un paio di giorni, ma ce la siamo goduta. Una grande esperienza giocare davanti ai nostri tifosi così lontano da Roma"

Ora cosa succede? "Ora è il momento di fermarci, ci sono gli europei, c'è la Copa America. Ci ricaricheremo per la prossima stagione.

Cosa volevate da questa partita? "Ovviamente non c'erano punti o una coppa in palio, ma volevamo essere sicuri che i tifosi avessero qualcosa per cui essere orgogliosi. E' stato un bello spettacolo, con tanti gol"