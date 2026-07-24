Il riferimento è al reality Temptation Island
Gasperini no stop: dopo l'amichevole allenamento in bicicletta per le vie di Roma
Il calciomercato della Roma fatica a decollare. Sui social tra la rabbia dei tifosi c'è anche chi tenta di sdrammatizzare, ci ha provato David Pizarro che sui social ha pubblicato un fotomontaggio di Gasperini che chiede "un falò di confronto immediato". Il riferimento è al reality Temptation Island. L'ex centrocampista giallorosso scherza, ma l'allenatore si aspetta uno sprint in questi giorni quantomeno per abbracciare un nuovo acquisto nel ritiro in Galles. Dopo Greenwood e Summerville ora l'obiettivo è Nusa, ma l'operazione non è semplice.
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