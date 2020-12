Roma, l’ultimo 5-1 in trasferta nel derby del 2002. Mai così tanti gol in un tempo dal 1931

Dieci marzo 2002. Una data indimenticabile per i romanisti, perché quella notte di quasi 19 anni fa la Roma batteva 5-1 la Lazio in un derby passato alla storia. Si giocava all’Olimpico, è vero, ma di fatto i giallorossi erano in trasferta. E oggi pomeriggio contro il Bologna la Roma è tornata a vincere 5-1 fuori casa (stavolta davvero). Non succedeva proprio da quel derby segnato dai gol di Montella e di Totti.

Ma non è finita qui, perché cinque gol in un tempo sono un risultato che entra nel libro dei record: era successo solo in altre due occasioni, ma per ritrovarli bisogna tornare indietro di 80 anni. L’ultima volta nel maggio 1931 contro il Livorno, in precedenza nel 1930 contro il Padova.