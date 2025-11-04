Hummels non dimentica la Roma: racchetta giallorossa e un dettaglio da brividi

Una sola stagione in giallorosso è bastata a Mats Hummels per innamorarsi della Roma. Il tedesco segue a distanza la squadra condividendo sui propri social le foto mentre guarda le partite di Dybala e compagni. Oggi ha pubblicato una storia su Instagram con una racchetta da padel con i colori della Roma e in basso il lupetto di Gratton che ha fatto emozionare i romanisti. Segno del legame che si è creato tra il giocatore e la tifoseria. Mats ha concluso la sua incredibile carriera nella Capitale e nonostante una stagione ricca di alti e bassi il legame con la tifoseria è rimasto solido.