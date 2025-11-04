Rangers-Roma, arbitra Krogh: nessun precedente con i giallorossi

Forzaroma.info
Giovedì la sfida d'Europa League a Glasgow
Si avvicina la sfida di Europa League tra Rangers e Roma. L'arbitro del match sarà il danese Krogh coadiuvato dagli assistenti  Rasmussen Bramsen, mentre il IV Uomo sarà Mads Kristoffersen. Al VAR ci sarà il belga Bram Van Driessche. Nessun precedente tra il direttore di gara e i giallorossi. Inoltre Krogh per la prima volta dirigerà un match di una squadra italiana. Calcio d'inizio giovedì alle ore 21 all'Ibrox Stadium di Glasgow.

 

