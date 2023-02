Roma, l’ex Ibarbo: dall’assist al derby alla B giapponese. Ora è senza squadra

Nagasaki, nota nella storia per questioni molto più drammatiche di un semplice racconto sul calcio. Uno sport che in Giappone è seguitissimo, ma che non ha portato allori alla città bombardata nel 1945 dagli Usa. Qui milita il V-Varen Nagasaki, club di serie B che ha collezionato una sola stagione (nel 2017) nella J1 League. E’ qui che per tre anni è vissuto Victor Ibarbo, quel ragazzo grosso e muscoloso ricordato a Roma per l’assist a Iturbe nel derby del sorpasso Champions e per altre leggende metropolitane più o meno vere. Per tre stagioni colombiano ex Cagliari giocato (e nemmeno troppo) nel V-Varen insieme a un gruppo di ragazzi giapponesi e due brasiliani.