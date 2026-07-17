Salvatore Foti è pronto a tornare in panchina. L'ex vice di Mourinho alla Roma, reduce dalla fallimentare esperienza alla Sampdoria in coppia con Gregucci pochi mesi fa, la prossima stagione allenerà in Eccellenza. Stando a quanto raccolto da SerieD24.com infatti il tecnico accetterà la proposta del 'nuovo' Acireale, che deve formalizzare l'acquisto del titolo sportivo del Santa Venerina. Un ritorno romantico in Sicilia per Foti, che da calciatore è cresciuto nelle giovanili proprio dell'Acireale.