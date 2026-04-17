Alzi la mano chi questa mattina guardando il tabellone dell'Europa League non abbia pensato: "Che peccato". Da una parte Braga e Friburgo, dall'altra Nottingham Forest e Aston Villa. Tolta la squadra di Birmingham (favorita per la vittoria finale) le altre tre sono tutte almeno un gradino sotto la Roma. L'anno scorso a questo punto della competizione tra le squadre rimaste c'erano Manchester United, Athletic Club e Tottenham. Il confronto è impietoso ma i giallorossi - nonostante tutto - non sono riusciti ad andare avanti. L'eliminazione cocente col Bologna brucia ancora, ma gli errori arrivano da lontano. La rosa non è mai stata adatta per affrontare tre competizioni e il turnover massiccio in alcune partite ha influito. La Roma nella fase campionato ha perso con Viktoria Plzen, Lille e pareggiato col Panathinaikos. Bastava poco per arrivare in un'altra posizione di classifica e avere un calendario più agevole. Poi ci si è messo il mercato invernale. Malen è un fuoriclasse ma da solo non può vincere le partite e si è visto. Zaragoza nelle due gare contro il Bologna è stato protagonista in negativo: prima con l'errore al Dall'Ara poi con i discutibili ultimi minuti nei tempi supplementari al ritorno. Vaz - ancora troppo acerbo - ha salvato la faccia mentre Venturino non era stato inserito in lista Uefa. Inoltre, Gasperini si è ritrovato nel momento clou della stagione senza Ferguson e Dybala. E se Paulo si fosse operato prima probabilmente staremmo parlando di altro. Una serie di errori che hanno compromesso il cammino europeo e i tifosi dovranno attendere un altro anno per provare a vendicare la finale di Budapest. La speranza, però, è quella di giocare in Champions ma ad oggi è molto complicato. La Roma rischia addirittura di giocare la Conference se una tra Atalanta e Lazio dovesse vincere la Coppa Italia. Una beffa dietro l'altra.