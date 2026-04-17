L'insolita presenza di Koné al Salaria Sport Village per la sfida di Coppa Italia dilettanti tra Boreale e Bisceglie non è passata inosservata. Il centrocampista della Roma era presente per fare il tifo per Traoré. Il club pugliese lo ha invitato il 9 maggio a Teramo per la finale contro il Montecchio: "In tanti hanno visto Manu Koné sugli spalti per Boreale-Bisceglie e subito sono partite le fantasie… La verità? Molto più semplice: era al Salaria per seguire il suo amico Axel Traoré, protagonista in nerazzurro. E visto che ha pure portato fortuna… lo invitiamo ufficialmente a Teramo per la finale?".

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