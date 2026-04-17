Non si placa l'emergenza infortuni. Domani contro l'Atalanta non ci saranno Wesley, Koné, Dybala, Dovbyk e molto probabilmente Pisilli che oggi effettuerà un provino. Allarme anche per Hermoso che non si allena da tre giorni per gestire la pubalgia, scrive La Gazzetta dello Sport. La speranza per Gasperini è quella di ritrovarlo in gruppo a partire da oggi pomeriggio, in caso contrario è pronto Ghilardi dal primo minuto. Mancini (l'unico ad aver recuperato) e Ndicka competeranno il pacchetto arretrato. In mezzo al campo pronta la coppia El Aynaoui-Cristante, sulle fasce spazio a Celik e Rensch. Malen guiderà l'attacco: alle sue spalle Soulé e uno tra El Shaarawy e Venturino.