Ora è ufficiale: l'Italia non avrà il quinto posto per la Champions a causa di un cammino disastroso delle squadre italiane nelle tre competizioni. Le prime quattro della Serie A andranno nella competizione europea più importante, al momento Inter, Napoli, Milan e Juventus. In Europa League, invece, andrebbero Como e Roma mentre in Conference l'Atalanta. Ma la Coppa Italia può cambiare le carte in tavola. Una tra Atalanta e Lazio (semifinale di ritorno il 22 aprile) andrà in finale e in caso di vittoria la vincita del trofeo porterebbe una delle due in Europa League e la sesta classificata (attualmente la Roma) giocherebbe i play off di Conference ad agosto. Una beffa che i giallorossi vogliono evitare a tutti i costi.