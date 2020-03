Roma, l’appello di Pizarro: “Aiutiamo lo Spallanzani a battere il coronavirus” – VIDEO

Continua la sensibilizzazione e l’impegno portato avanti dalla Roma per arginare l’emergenza coronavirus. A parlare è stavolta il Pek, David Pizarro, storico centrocampista giallorosso nella prima era spallettiana. Il club ha infatti condiviso sul suo profilo Twitter le parole del cileno, arrivate in supporto alla raccolta fondi adibita per l’Ospedale Spallanzani di Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Ciao Ragazzi sono il Pek. Vorrei chiedere il vostro aiuto per collaborare per fermare in questo momento il coronavirus. Piccolo o grande che sia all’Istituto Spallanzani.