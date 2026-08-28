Ora serve ancora una volta l'ok del giocatore alle nuove condizioni contrattuali

Redazione
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Oosterwolde, lo sbarco a Ciampino: primi autografi e sorrisi, comincia l'avventura giallorossa

Prima l'arrivo a Roma, poi il mancato trasferimento dopo le visite mediche approfondite. L'avventura di Jayden Oosterwolde con i giallorossi non è mai iniziata, ma - come scrive il portale Voetbal International - Roma e Fenerbahce avrebbero raggiunto un nuovo e clamoroso accordo per il passaggio del difensore olandese. Ora serve ancora una volta l'ok del giocatore alle nuove condizioni contrattuali proposte dalla Roma al suo entourage. Un altro possibile colpo di scena in una trattativa che sembrava definitivamente chiusa dopo il "no" dei giallorossi.

Oosterwolde Fenerbahce SK v Rams Basaksehir FK - Trendyol Süper Lig

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