Roma, l’allenamento slitta alle ore 15. Ipotesi ritiro

L’allenamento della Roma a Trigoria, inizialmente previsto per le ore 11, si terrà nel pomeriggio, precisamente alle 15. La decisione è stata presa dopo che la squadra ha disputato i tempi supplementari contro lo Spezia, quindi per far riposare soprattutto quei calciatori che nella serata di ieri hanno giocato 120′. Non è da sottovalutare però l’ipotesi del ritiro nel centro sportivo Fulvio Bernardini, visto il brutto momento della formazione di Fonseca, reduce dalle due pesanti sconfitte contro la Lazio e i liguri.