Novità in arrivo per gli amanti delle maglie storiche dell'A.S. Roma. L'Adidas infatti, secondo quanto reso noto dall'insider di abbigliamento Kamil Berberler su X, è pronta a presentare il remake dell'iconica terza maglia della stagione 1991-92. Adidas non è nuova alla riproduzione e alla ristampa di divise retrò e sta raccogliendo grande successo con queste iniziative. Già nel 2024 il brand tedesco aveva riproposto la maglia giallorossa del 1993, ora è pronta alla ristampa del terzo kit dell'annata 1991-92.

A remake is on the way 🔜



📷@classicshirts pic.twitter.com/PIjnlD2AS5 — Kamil Berberler (@KamilBerberler) May 22, 2026