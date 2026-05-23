Il brand tedesco non è nuovo a riproduzioni e ristampe delle divise vintage e nel 2024 aveva già riproposto la maglia giallorossa del 1993
Wesley, show post derby: a pranzo con la maglia della Roma. Tifosi in delirio
Novità in arrivo per gli amanti delle maglie storiche dell'A.S. Roma. L'Adidas infatti, secondo quanto reso noto dall'insider di abbigliamento Kamil Berberler su X, è pronta a presentare il remake dell'iconica terza maglia della stagione 1991-92. Adidas non è nuova alla riproduzione e alla ristampa di divise retrò e sta raccogliendo grande successo con queste iniziative. Già nel 2024 il brand tedesco aveva riproposto la maglia giallorossa del 1993, ora è pronta alla ristampa del terzo kit dell'annata 1991-92.
A remake is on the way 🔜— Kamil Berberler (@KamilBerberler) May 22, 2026
📷@classicshirts pic.twitter.com/PIjnlD2AS5
© RIPRODUZIONE RISERVATA