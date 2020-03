Roma, la Uefa festeggia Dzeko: “Buon compleanno” – VIDEO

E’ il giorno del suo compleanno e la Uefa lo ringrazia per le sue magie in campo europeo. Sul profilo Twitter ufficiale dell’associazione con sede a Nyon, gli appassionati della Roma possono esultare di nuovo al gol di Dzeko in Basaksehir-Roma 0-3. La terza rete firmata dal bosniaco era partita da un’invenzione di Lorenzo Pellegrini: assist con il contagiri e successiva esultanza per tutto il settore ospiti. La Uefa omaggia anche il numero 7 per la prodezza, augurando invece a Dzeko un buon compleanno.