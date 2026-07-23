Kostas Tsimikas ha lasciato la Roma il 30 giugno, nessun riscatto e ritorno al Liverpool. Il terzino ha già dimenticato i giallorossi: "È come non essere mai andato via", ha detto ai microfoni ufficiali del club. Il greco ha poi aggiunto: "Non vedevo l'ora di tornare in Inghilterra. L'anno scorso ho avuto una stagione molto dura e strana, ma ora sono qui. Durante l'ultimo anno mi sono allenato duramente, anche se per qualche motivo non ho giocato molto". Tsimikas ha trovato pochissimo spazio l'anno scorso e non ha mai conquistato pienamente la fiducia di Gasperini. Diciotto le presenze in campionato, solamente quattro da titolare. E il tecnico è dovuto correre ai ripari schierando Wesley sulla sinistra.