In attesa dei nuovi acquisti, Gasperini pian piano sta ritrovando i reduci dal Mondiale. Ieri sono tornati ad allenarsi Malen e Ndicka. Il secondo ha celebrato il ritorno a Trigoria con un post sui social: "La pausa è finita, è ora di lavorare". Evan vuole mettersi alle spalle la Coppa del Mondo che non lo ha mai visto protagonista. È stato convocato in extremis poiché si era infortunato nel derby di fine maggio, ma è rimasto a guardare dalla panchina tutte le quattro gare giocate dagli ivoriani che hanno salutato il torneo ai sedicesimi di finale contro la Norvegia di Haaland e Nusa. Il suo futuro non è mai stato in discussione. Nonostante il bisogno della Roma di registrare delle plusvalenze, Gasp ha chiesto alla società di toglierlo dal mercato. Il pacchetto arretrato ripartirà da lui, Mancini e Hermoso. D'Amico ora è concentrato sulle entrate, con l'esterno sinistro nel mirino.