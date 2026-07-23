La Roma ha compiuto 99 anni. Un compleanno storico che i tifosi hanno voluto celebrare nel modo più bello. Come sempre. Con una grande festa per accompagnare il club verso quel centenario ormai sempre più vicino. Tra chi ha voluto vivere da vicino questo momento speciale anche Aldo Montano. L'ex schermidore e grande tifoso della Roma ha partecipato ai festeggiamenti insieme alla figlia, immergendosi nell'entusiasmo della gente giallorossa. Poi la dedica sui social: "99 anni di storia. Ieri, passeggiando per caso per le vie di Roma con mia figlia, ci siamo imbattuti in uno degli spettacoli più belli che abbia mai visto. Un'emozione difficile da descrivere, fatta di colori, passione e amore per questa città e per la sua squadra. Non era solo una celebrazione: era Roma che abbracciava la sua storia, la sua gente e il suo futuro. Buon 99° compleanno, AS Roma. Che questi colori continuino a farci emozionare, oggi e per sempre".

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