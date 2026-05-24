La semplice partecipazione garantisce ai giallorossi una cifra intorno ai 40 milioni di euro, a cui aggiungere incassi e premi per ogni gara
Gasperini: "La Champions è fondamentale per il futuro della Roma"
Quello che fino a qualche settimane fa sembrava una meta irraggiungibile, oggi è realtà. La Roma batte il Verona e chiude il campionato addirittura al terzo posto, centrando così la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che rende indimenticabile il finale di stagione dei giallorossi e che apre nuovi orizzonti per il futuro. Oltre alla soddisfazione sul fronte sportivo, si deve fare i conti con un obiettivo che porta nelle casse della Roma milioni su milioni. Il guadagno economico che ne deriva dalla sola qualificazione è già di per sé sensibile e, a questo, vanno aggiunti incassi e premi vari.
I criteri della UEFALa prima parte di guadagno arriva, dunque, dalla somma che la UEFA attribuisce ad ogni squadra che partecipa alla Champions. La cifra è costituita attraverso uno speciale sistema di distribuzione che considera quota di partecipazione, ranking storico, risulti europei e market pool televisivo. Secondo le stime di Calcio e Finanza, per la Roma si parla di circa 43,5 milioni di euro di ricavi minimi garantiti. Una differenza sostanziale rispetto a quanto gli sarebbe destinato per la qualificazione all'Europa League (14,7 milioni). Da sottolineare che il club giallorosso ha il più alto guadagno tra i club di Serie A che lottavano per gli ultimi posti, per via della Conference vinta e della finale di Budapest.
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Incassi e premi partitaIl guadagno non finisce qui e riguarda quelli che saranno i risultati della Roma nella prossima Champions. Ogni vittoria nella fase campionato vale un premio specifico: 2,1 milioni a vittoria, 700mila euro per il pareggio nel 2026. Premiati, ovviamente, anche il passaggio del turno e l’accesso alle fasi finali. Da non dimenticare, poi, gli incassi da stadio con 4 partite casalinghe garantite nella prima fase della competizione. L'Inter, pur essendo stata eliminata agli ottavi dal Bodo Glimt, ha raggiunto i 20 milioni di incasso dal botteghino. Alla già cospicua somma di denaro va aggiunto il premio che la Serie A assegna ad ogni posizione di classifica. Nel caso della Roma che ha chiuso al terzo posto ulteriori 11,3 milioni di euro. Insomma un traguardo che farà felici i tifosi, già pronti a vivere nuovi notti europee dal sapore speciale, ma che dà una grossa mano anche alla società che avrà il compito di sfruttare quest'opportunità per costruire una rosa davvero competitiva.
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