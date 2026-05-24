Quello che fino a qualche settimane fa sembrava una meta irraggiungibile, oggi è realtà. La Roma batte il Verona e chiude il campionato addirittura al terzo posto, centrando così la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che rende indimenticabile il finale di stagione dei giallorossi e che apre nuovi orizzonti per il futuro. Oltre alla soddisfazione sul fronte sportivo, si deve fare i conti con un obiettivo che porta nelle casse della Roma milioni su milioni. Il guadagno economico che ne deriva dalla sola qualificazione è già di per sé sensibile e, a questo, vanno aggiunti incassi e premi vari.

I criteri della UEFA

La prima parte di guadagno arriva, dunque, dalla somma che laattribuisce ad ogni squadra che partecipa alla Champions. La cifra è costituita attraverso uno specialeche considera quota di partecipazione,storico, risulti europei e. Secondo le stime di Calcio e Finanza, per la Roma si parla di circadi ricavi minimi garantiti. Una differenza sostanziale rispetto a quanto gli sarebbe destinato per la qualificazione all'Europa League (). Da sottolineare che il club giallorosso ha il più alto guadagno tra i club di Serie A che lottavano per gli ultimi posti, per via della Conference vinta e della finale di Budapest.

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Incassi e premi partita

Il guadagno non finisce qui e riguarda quelli che saranno idella Roma nella prossima Champions. Ogni vittoria nella fase campionato vale un premio specifico:, 700mila euro per il pareggio nel 2026. Premiati, ovviamente, anche il passaggio del turno e l’accesso alle fasi finali. Da non dimenticare, poi, glicon 4 partite casalinghe garantite nella prima fase della competizione. L'Inter, pur essendo stata eliminata agli ottavi dal Bodo Glimt, ha raggiunto idal botteghino. Alla già cospicua somma di denaro va aggiunto il premio che la Serie A assegna ad ogni posizione di classifica. Nel caso della Roma che ha chiuso al terzo posto ulteriori. Insomma un traguardo che farà felici i tifosi, già pronti a vivere nuovidal sapore speciale, ma che dà una grossa mano anche alla società che avrà il compito di sfruttare quest'opportunità per costruire una rosa davvero competitiva.