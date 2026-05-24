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La Roma è in Champions

La Roma ce l'ha fatta. I giallorossi hanno battuto il Verona e si sono qualificati in Champions League: sfatato un tabù lungo più di 7 anni. La gioia è tanta. E gran parte del merito va soprattutto a Gasperini: il piemontese ci ha creduto sempre e non ha mai mollato. Dopo caos e malumori, la Roma è tornata nel tavolo delle grandi. La Champions ritroverà una protagonista che mancava da tempo. Ora l'obiettivo è quello di non essere solo una scomparsa. Ma allo stesso tempo godersi il viaggio. Ecco le date del sorteggio e le possibili avversarie. Ma non più dell'Europa League. Ora si pensa solo alla Champions.

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