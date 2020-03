Roma, Kluivert ispirato in trasferta: 5 gol su 7 fuori casa

Dopo l’ultima rete in Europa League contro il Gent, Justin Kluivert si ripete alla Sardegna Arena con il gol del momentaneo 1-3. L’esterno olandese, lontano dall’Olimpico, continua ad arrotondare la sua statistica delle reti fuori casa: dei 7 centri stagionali, in tutte le competizioni, sono ben 5 quelli arrivati lontani dalla Capitale: in campionato, fuori casa, l’olandese è riuscito ad esultare contro Udinese, Verona e Cagliari mentre in Europa League è andato a segno contro Basaksehir e Gent.