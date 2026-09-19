Il primo tempo di Roma-Inter ha mandato tutto il popolo giallorosso in visibilio. Una doppietta di Koné, probabilmente il marcatore meno atteso in casa romanista, ha mandato la squadra di Gasperini a riposo sul 2-0. Attimi di ansia e apprensione, però, hanno preceduto l'urlo liberatorio in occasione del raddoppio. Inizialmente, infatti, era stata segnalata posizione di fuorigioco del centrocampista francese sul tocco di Mancini dopo il cross di Dybala. Il check al Var, però, ha fatto notare all'arbitro Massa come Manu fosse dietro la linea della palla al momento del tocco del compagno di squadra. E così l'annuncio del gol convalidato e l'esultanza sfrenata dei giallorossi, in campo e sugli spalti. In tribuna, però, qualcuno aveva già intuito che la rete fosse regolare. Stiamo parlando di Davide Orsato, ex arbitro e oggi designatore, che aveva decodificato l'azione in un attimo prima ancora della convalida ufficiale dell'arbitro in campo. Il gol era regolare, la doppietta di Manu era realtà.