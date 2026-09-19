In estate Gianluca Mancini ha detto 'no' all'Inter. Una scelta di cuore per rimanere con la Roma nonostante un'offerta molto più ricca rispetto a quella dei nerazzurri. E in occasione del big match con l'Inter la Curva Sud ha reso omaggio al numero 23 con un bellissimo striscione: "In un calcio dove contano solo i quattrini c'è chi ha dato ascolto al cuore. Onore a Gianluca Mancini". Il difensore si è alzato dalla panchina (era stato appena sostituito) ed ha ringraziato i tifosi giallorossi con un applauso. Mancini è ormai un idolo della tifoseria e qualche mese ha rinnovato il contratto fino al 2029.