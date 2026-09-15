L’Inter perde Hakan Calhanoglu per la sfida di sabato contro la Roma. Il centrocampista, assente contro l’Udinese per un affaticamento agli adduttori, non prenderà parte al big match dell'Olimpico. A confermarlo è lo stesso comunicato dell'Inter arrivato dopo gli esami strumentali: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni". Il club nerazzurro non si sbilancia ma il turco non ci sarà all'Olimpico e non prenderà parte nemmeno agli impegni con la sua nazionale. L'obiettivo è tornare dopo la sosta. Problema muscolare anche per Stones, uscito ieri sera contro l'Udinese per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e destinato a essere rivalutato. Anche per l'inglese si teme una lesione.