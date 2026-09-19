Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e tifoso dell'Inter nonostante sia nato a Roma, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in vista della sfida al vertice tra giallorossi e neroazzurri in programma oggi all'Olimpico alle 18. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

È difficile la condizione di interisti nella Capitale? "Ma no. Ovvio che siccome mi conoscono tutti, gli sfottò vanno a mille. Perdiamo e arriva il messaggio: vojo vede se domani scenni al bar...".

Davvero mai qualche momento complicato? Nemmeno allo stadio? "Una volta sì. Ero seduto tranquillo all'Olimpico e sento un sibilo alla mia sinistra. Era una pizzetta rossa, lanciata verso di me ma che prese in pieno un ragazzino nella fila sotto. Che se la mangiò pure. Mi volto e li vedo. Erano in cinque, tipi davvero poco rassicuranti. E iniziano a urlarmi di tutto, le peggio cose davvero. Non so che mi ha preso, ma mi viene da salire ad affrontarli... E lì mi si affianca un essere che non credevo potesse esistere in natura. Un armadio che superava il concetto stesso di armadio. Era uno del servizio d'ordine che, con fare imbarazzato, mi dice: "Signor Paolo, lasci stare, torni al suo posto". Decido di proseguire lo stesso. E lì non so come sia stato, ma in pratica sento una mano, ma definirla mano non spiega, che mi afferra di peso e in un attimo mi ritrovo seduto al mio posto".

Roma-Inter per lei ha un significato particolare? "Altroché, è stata la prima partita vista allo stadio. Ed era a Napoli, giuro. Squalifica dell'Olimpico. Mi portarono mio padre e mio zio, grandi tifosi. Arrivo al San Paolo, ci sistemiamo in gradinata e scopro che non avrei visto nulla, la gente ammassata, io ragazzetto. E dire che fu un 3-3".

Cosa pensa della partita di questa sera? "Ho un'idea diversa su come andrà, ma non la dirò mai. In ogni caso, via, è solo la quinta giornata, mi sono eventualmente preparato tutte le contromisure verbali del caso. Poi si tornerà dopo la sosta, le coppe europee, le diramazioni potranno essere mille. Andiamo in campo tranquilli".

Firma per un pareggio? "Da tifoso sì. Se fossi un giocatore in campo, nemmeno per idea".