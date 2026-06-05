La Roma piange la scomparsa di Massimo Manara, ex responsabile dell'area medica giallorossa che si era trasferito da due stagioni alla Sampdoria. Il club giallorosso si è unito al cordoglio per l'improvvisa scomparsa con un post sui social: "Il Club partecipa con profondo dolore al cordoglio per la scomparsa del dott. Massimo Manara, professionista esemplare e uomo di grande spessore. È stato Responsabile Sanitario per cinque stagioni, dal 2019/2020 al 2023/24. Tutta l’AS Roma si stringe intorno ai suoi cari". Il dottor Manara è stato Head Medical Doctor a Trigoria per ben 5 stagioni dopo le sue avventure tra Parma (1991-2008) e Milan (2008-2011). È stato anche medico sociale della nazionale del Qatar e dello Spezia. Prima di approdare a Roma è stato sempre responsabile medico dell'Al-Nassr in Arabia Saudita e nella Nazionale di calcio degli Emirati Arabi Uniti.

Il Club partecipa con profondo dolore al cordoglio per la scomparsa del dott. Massimo Manara, professionista esemplare e uomo di grande spessore.



È stato Responsabile Sanitario per cinque stagioni, dal 2019/2020 al 2023/24.

Tutta l’AS Roma si stringe intorno ai suoi cari. pic.twitter.com/KvbMhmluBa — AS Roma (@OfficialASRoma) June 5, 2026