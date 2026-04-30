Roma, il piano dei Friedkin per “snellire” la società: vicina la fusione di 4 holding

Sono giorni delicati per quanto riguarda il lato tecnico del club (con la ricerca in corso del prossimo ds ), ma i Friedkin accelerano nella semplificazione della struttura societaria . Secondo quanto scrive il portale specializzato Calcio & Finanza, la proprietà texana ha "avviato un progetto di fusione che coinvolge quattro società all’interno della catena di controllo studiata dalla famiglia Friedkin, destinate a essere incorporate direttamente in AS Roma Srl , la società operativa del club". In particolare, questa fusione riguarda "Soccer Srl", "ASR Soccer LP Srl", "Brand Management Srl" e "AS Roma Real Estate Srl". Tutte società che negli ultimi anni h anno gestito diverse attività complementari rispetto al core business sportivo: diritti, iniziative commerciali, marchio e asset immobiliari.

Dal punto di vista operativo, si tratta di un intervento tipico di razionalizzazione per "snellire" e ridurre le complessità amministrative che derivano dalla gestione (sulla carta) di 4 holding diverse. Il progetto prevede la fusione per incorporazione in AS Roma Srl. Una scelta che va nella direzione di una struttura più lineare, con una riduzione dei livelli societari. Fuori da questa prossima fusione rimarrà solamente ASR Media and Sponsorship, la società in cui finiscono i ricavi di diritti tv e sponsorizzazioni. La proprietà americana punta a semplificare i processi decisionali, aumentare l’efficienza e rendere più trasparente la propria organizzazione. L’operazione non dovrebbe avere impatto diretto sull’attività sportiva dei giallorossi, ma rafforzerà il modello di gestione del club in cui nei mesi scorsi è entrata anche la Pursuit Sports - nata con l'obiettivo di conservare l'identità unica dei 3 club (Roma, Everton e Cannes) acquistati e controllati dai Friedkin.