De Rossi chiaro sul futuro dell’Ostiamare: “Non saremo satelliti della Roma Under 23”

Sono giorni di festa per l'Ostiamare dopo la storica promozione in Serie C. Daniele De Rossi, proprietario del club, ha festeggiato con la sua gente una volta tornato nella Capitale e oggi - in conferenza stampa prima di Atalanta-Genoa - ha voluto fare chiarezza sul progetto: "Daremo continuità con appartenenza, attenzione e amore. Noi satelliti del Genoa? No, ma neanche della Roma o Roma Under 23, tutte sciocchezze che ho letto sui social. Giocheremo in C, pizzicheremo i giovani migliori dalla Primavera dei vari club, guardo quelli del Genoa o della Roma, sfrutterò le mie conoscenze, ma la bellezza di quel progetto lì è che non vogliamo essere la succursale di nessuno o sotto schiaffo di nessuno. Siamo piccoli, aspettiamo che la burocrazia ci dia il via libera perché siamo già pronti (per lo stadio, ndr),abbiamo le giovanili di primissimo ordine, tutto quello che si dice del calcio italiano noi lo facciamo".