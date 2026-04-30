Gervasoni: “Escludo al 100% la manomissione dell’audio VAR di Inter-Roma”

Questa mattina Andrea Gervasoni, ex supervisore VAR autosospeso, è stato ascoltato per ben 4 ore dal Pm Ascione. Un interrogatorio lunghissimo, parte dell'inchiesta sugli arbitri che include Gianluca Rocchi (che invece non si è presentato). Oltre al caso legato a Salernitana-Modena, Gervasoni ha risposto alle domande su uno degli episodi più discussi dello scorso anno, ovvero il rigore negato a Bisseck nel contatto con Ndicka. “Una decisione che viene presa in 10-15 secondi, dunque non c’è tempo materiale perché qualcuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un’altra”, ha detto il suo avvocato Michele Ducci nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport. Lo stesso ex supervisore è intervenuto dopo le parole del legale affermando: “Escludo al 100% sia stato manomesso l’audio di Inter-Roma".