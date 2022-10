Roma, Zalewski torna in gruppo. Pinto: “Mourinho romanista, ha i valori del club”

Le decisioni del Giudice Sportivo

In casa Roma, l'attenzione per oggi era tutta sulle decisioni del Giudice Sportivo in merito alla bagarre nata al termine del match contro il Napoli. Al club giallorosso, è stata inflitta un'ammenda di 15 mila euro per "aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38esimo del primo tempo e al 22esimo del secondo tempo, un coro insultate di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Punito inoltre, anche Stefano Rapetti, preparatore atletico del club, che è stato squalificato per le prossime due giornate.