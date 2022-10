Giudice Sportivo, 15mila euro di multa alla Roma. Rapetti squalificato per due giornate

La Lega Serie A, tramite il proprio sito, ha comunicato ufficialmente le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Al club giallorosso, è stata inflitta un'ammenda di 15 mila euro per "aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38esimo del primo tempo e al 22esimo del secondo tempo, un coro insultate di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". All'interno di questa multa, anche un provvedimento per "aver indirizzato, al 34esimo del secondo tempo, un fascio di luce laser in direzione del portiere della squadra avversaria". In casa giallorossa, punito anche Stefano Rapetti, preparatore atletico del club, che è stato squalificato per le prossime due giornate. Per il Giudice Sportivo, il collaboratore giallorosso, "ha assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso una frase offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo, impedito solo dall'intervento di altri tesserati della società".