Roma, domani alle 18:30 la conferenza stampa di Mourinho e Zalewski

La Roma è pronta a tornare in campo per conquistare i playoff di Europa League. Giovedì i giallorossi affronteranno l'HJK Helsinki al Sonera Stadium e domani, alle 18:30, Mourinho e Zalewski parleranno in conferenza stampa. Il duo giallorossi presenterà il match rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. I tre punti in Finlandia sono fondamentali per il cammino europeo della Roma che in questo momento occupa il terzo posto nel girone C e con una vittoria, aggancerebbe il Ludogorets prima dello scontro diretto del 3 novembre.